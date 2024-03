Porsche-Fahrer in Würzburg gibt Gas: Berauschter 29-Jähriger war mit Tempo 120 auf dem Stadtring unterwegs

Plus Ein Porsche-Fahrer fuhr am Donnerstag gegen 3 Uhr mit sichtlich erhöhter Geschwindigkeit auf dem Stadtring und anschließend nach einem unerlaubten Wendemanöver auf die Nürnberger Straße.

Ein Porsche-Fahrer fuhr am Donnerstag gegen 3 Uhr mit sichtlich erhöhter Geschwindigkeit auf dem Stadtring und anschließend nach einem unerlaubten Wendemanöver auf die Nürnberger Straße. Hierbei fuhr der 29-Jährige laut Polizeiangaben mit einer gleichbleibenden Geschwindigkeit von circa 120 Stundenkilometern.

Nach einem Rotlichtverstoß konnte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Würzburg den Raser kontrollieren. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,04 Promille. Es ist nicht auszuschließen, dass der Fahrer zusätzlich unter anderen berauschenden Mitteln stand, so der Polizeibericht.