Heidingsfeld

12:20 Uhr

Positives Votum im Landtag: Kelvin aus Würzburg hat gute Chancen auf Bleiberecht - und kann ruhiger schlafen

Osaivbie Ekogiawe, auch Kelvin genannt, darf vermutlich dauerhaft in Deutschland bleiben. Der Petitionsausschuss des Landtags entschied am Mittwoch, den Fall an die Härtefallkommission zu übergeben.

Plus Um den Abschiebe-Fall des Pflege-Azubis Kelvin aus Würzburg kümmert sich bald die Härtefallkommission. So reagiert der 21-Jährige auf die hoffnungsvolle Nachricht.

Die Chancen von Osaivbie Ekogiawe, genannt Kelvin, in Würzburg zu bleiben, sind massiv gestiegen. Der Petitionsausschuss des Landtags entschied am Mittwochvormittag, den Fall des 21-Jährigen an die bayerische Härtefallkommission zu verweisen. Damit sind die Chancen des Mannes, der seit vier Jahren in der Region lebt, auf ein Bleiberecht massiv gestiegen.

In einer ersten Stellungnahme in München zeigte sich Kelvin erleichtert. "Jetzt kann ich wieder schlafen, weil ich meine Freiheit habe." Ekogiawe hat in Würzburg die Mittelschule absolviert, er macht gerade eine Pflegeausbildung und spielt Fußball beim Stadtteilclub SV Heidingsfeld. Gerade die Mitspieler setzten sich zuletzt immer wieder für den Verbleib ihres Mannschaftskameraden ein. Die drohende Abschiebung Kelvins nach Nigeria wollten sie unbedingt verhindern.

