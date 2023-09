Region Gerolzhofen

16.09.2023

Pralle Trauben und hohe Oechsle-Werte sorgen für glückliche Winzer: "Ein guter, aber kein Jahrhundert-Jahrgang"

Hoch zufrieden ist Florian Loos vom gleichnamigen Weingut in Dingolshausen mit dem bisherigen Verlauf der Weinlese. Auch andere Weingüter erwarten einen guten Jahrgang 2023.

Plus Schon seit Ende August läuft die Weinlese in einigen Weinbergen rund um Gerolzhofen. Manche Winzer wollen ihre letzte Fuhre womöglich in Kürze nach Hause bringen.

Florian Loos steht in einem seiner grün daliegenden Weinberge in der Dingolshäuser Lage Köhler. Oben strahlt die Sonne vom weiß-blauen Himmel, unten lacht das Winzerherz. Er hat gerade eine pralle Riesling-Traube gepflückt und auf das Refraktometer gelegt, mit dem der Zuckergehalt und damit der potenzielle Alkoholgehalt gemessen werden kann. Nach einem kurzen Moment der Spannung zeigt die Digitalanzeige 93 Grad Oechsle an. "Ein Top-Wert, das wird eine schöne Spätlese", freut sich der Chef des Weingut Loos.

Vermutlich schon nächste Woche, spätestens die Woche darauf, werden dieser Riesling und der Weiße Burgunder gelesen sein. Dann hätte Loos seine Ernte komplett eingefahren, nachdem diese mit der Lese für die Traubensäfte am 26. August begann. Die Qualität bezeichnet er besser als erwartet, bedingt auch durch die diesjährige Witterung. "Was wir bisher gelesen haben, ist super gut."

