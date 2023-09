Würzburg/Goldbach

04:00 Uhr

Arztpraxen vor dem Kollaps: Hausarzt Lentzkow, wie sicher ist die Ärzteversorgung in Unterfranken?

Plus Die Patientenzahl steigt, Nachwuchs fehlt, die Digitalisierung stockt: Der neue Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung sieht ein Viertel der Praxen bedroht. Was tun?

Arzneimittel fehlen, im Winter drohen neue Grippe- und Coronawellen. Es mangelt an jungen Allgemeinmedizinern und die Digitalisierung stockt. Die Liste der Probleme in den Hausarztpraxen ist lang. Die Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB) warnt bereits vor einem "Praxenkollaps". In Unterfranken ist ein Viertel der Praxen von einer Schließung bedroht, sagt Joachim Lentzkow, Hausarzt aus Goldbach (Lkr. Aschaffenburg) und neuer Vorstandbeauftragter der KVB für Unterfranken. Im Gespräch erklärt der 57-Jährige, warum ältere Hausärzte dringend umdenken müssen, weshalb er Medizinische Versorgungszentren (MVZ) zwiespältig sieht - und wo die Digitalisierung nicht zu Ende gedacht ist.

Lentzkow

Praxenkollaps

Joachim Lentzkow: Das ist vorsichtige Panikmache. Es gibt Bedrohungen, die einen Praxenkollaps befürchten lassen – beispielsweise, wenn bei der Digitalisierung Änderungen so unausgegoren wie das E-Rezept durchkommen und nicht optimiert werden. Hinzu kommt das Problem der Altersstruktur.

