Preis-Schock für Wärmepumpen-Betreiber: Stromversorger erhöht Zähler-Grundpreis und kassiert doppelt

Ein Ehepaar aus Röthlein wirft der ÜZ Mainfranken vor, sie als Wärmestrom-Kunden abzuzocken. Doch die Recherche zeigt: auch andere Versorger agieren ähnlich.

Beate Wagner zählt zu den Menschen, die im Sinne der von der Politik sowie von Umwelt- und Klimaschützern propagierten Energiewende alles richtig gemacht haben. Vor wenigen Monaten haben sie und ihr Mann die Ölheizung ihres Wohnhauses in Röthlein durch eine elektrisch betriebene Wärmepumpe ersetzen lassen. Doch anstatt sich über den Umbau freuen zu können, ist das Paar im Rentenalter jetzt ernüchtert.

Sie fühlen sich von ihrem Stromanbieter, der ÜZ Mainfranken in Lülsfeld, wegen angekündigter Kostensteigerungen für den Strombezug "über den Tisch gezogen", wie Beate Wagner sagt. Stimmt der Vorwurf? Die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten.

Denn grundsätzlich lassen sich die Preise, die Stromanbieter von ihren Kunden verlangen, nur bedingt miteinander vergleichen. Aktuell, in Zeiten, in denen der Energiemarkt spätestens seit Beginn des Ukraine-Kriegs völlig aus den Fugen geraten scheint, gilt dies mehr denn je.

Beim Preisvergleich der Stromversorger kommt es immer auf die Gesamtkosten an

Stromversorger stellen ihren Kunden neben den Arbeitspreisen pro verbrauchter Kilowattstunde (kWh) Grundpreise in Rechnung, die sich in der Regel nach der Zahl der installierten Stromzähler richtet. Diese Grundpreise beinhalten neben Verwaltungsgebühren beispielsweise auch Beträge für das Messen des Stroms und die Netzentgelte, die der Versorger dem Netzbetreiber zahlen muss, damit er dessen Stromleitungsnetz nutzen darf.

Anbieter, die niedrigere Arbeitspreise als andere haben, haben womöglich höhere Grundpreise, oder umgedreht. Das Entscheidende ist immer, was in der Gesamtrechnung unter dem Summenstrich steht – brutto, inklusive sämtlicher Gebühren und Steuern.

Diese Zusammenhänge sind Beate Wagner durchaus klar. Dennoch kann sie, als sie im Gespräch mit dieser Redaktion ihre Situation beschreibt, einige Schritte der ÜZ Mainfranken, die jetzt zum Jahreswechsel eine massive Erhöhung ihrer Strompreise angekündigt hat, in einigen Punkten nicht nachvollziehen. Auch ein Telefonat mit der dortigen Kundenbetreuung habe ihre Fragen nicht wirklich beantwortet, sagt Wagner.

Auch die monatlichen Abschlagszahlungen schnellen nach oben

Zum einen wäre da der doppelte Grundpreis, den sie zahlt, seitdem sie auf Anraten der ÜZ einen zweiten Stromzähler hat einbauen lassen, um verbilligten Wärmepumpenstrom beziehen zu können. Ab Januar zahlt sie zusätzlich zu den gut 40 Cent pro kWh – der Arbeitspreis blieb im Vergleich zu diesem Jahr nahezu unverändert – für beide Zähler je 14,78 Euro Grundpreis pro Monat, also über 350 Euro im Jahr. Die monatlichen Abschlagszahlungen schnellten auf rund 500 Euro pro Monate nach oben. Zum anderen betrachte die ÜZ sie seit Einbau des zweiten Zählers als Neukundin und biete ihr neue, teurere Tarife an, obwohl sie seit über 30 Jahren ihren Strom bei der ÜZ bezieht, so Wagner.

Aber es ist vor allem der doppelte Grundpreis, über den sich die Frau ärgert. "Der Strom wird doch nur einmal zu mir geliefert und ich nutze das Netz nur einmal. Warum dann der doppelter Grundpreis?", fragt sie sich.

Auch jede Wohneinheit in einem Mehrfamilienhaus hat einen eigenen Zähler

Dass sich die Anzahl der fälligen Grundpreise nach der Zahl der vorhandenen eigenständigen Abnahmestellen richtet, ist nach Ansicht der ÜZ obligatorisch. "Die Grundgebühr bezahlt man nicht für die Stromleitung, die in das Haus führt, sondern pro Abnahmestelle für die Bereitstellung, Ablesung, Abrechnung und die gesamte Steuerung der Energielieferung mit den unterschiedlichen Lastprofilen", antwortet ÜZ-Pressesprecherin Eva Gerhart auf Anfrage dieser Redaktion. Sie verdeutlicht dies mit dem Hinweis auf ein Mehrfamilienhaus: Zu diesem führe auch nur eine Stromleitung, jede einzelne Wohneinheit dort habe jedoch eine eigene Abnahmestelle mit Zähler, für die jeweils die Grund- und Zählergebühr fällig werde.

Die Stadtwerke Schweinfurt handhaben dies genauso. Wenn deren Wärmepumpen-Kunden von günstigeren Arbeitspreisen im Heizungstarif profitieren möchten, dann müssen diese einen separaten Zähler installieren lassen und für diesen einen extra Grundpreis zahlen, berichtet Stadtwerke-Sprecher Dirk Wapki.

Im Vergleich zur ÜZ liegt der Grundpreis in dem von den meisten Kunden mit Wärmepumpen gewählten Tarif "SWthermo" mit 18,28 Euro pro Jahr deutlich darunter – allerdings ohne die Gebühren für den Messstellenbetrieb. Dafür ist der Arbeitspreis mit 45,73 Cent/kWh (Haupttarif) bzw. 42,05 Cent/kWh (Nebentarif) höher als bei der ÜZ. Für den Haushaltsstrom-Zähler beträgt der Jahres-Grundpreis im Tarif "SWprivate" 63,12 Euro.

Warum der steigende Strombedarf durch Wärmepumpen Versorger vor Probleme stellt

Die Licht-, Kraft- und Wasserwerke (LKW) Kitzingen hingegen verlangen nach Auskunft von Vertriebsleiterin Silke Burkard für Kunden , die Strom zum Heizen beziehen, trotz zweitem Zähler nur einen Grundpreis. Dessen Höhe unterscheidet sich zwischen Bestands- und Neukunden, weshalb Burkard auch keinen Betrag nennen möchte.

Sie äußert jedoch grundsätzlich Verständnis dafür, wenn ein Versorger – wie im Fall aus Röthlein geschehen – auch langjährige Hausstrom-Kunden als Neukunden einstuft, sobald diese auf eine Wärmepumpe umstellen. Schließlich benötigten diese Kunden fortan deutlich mehr Strom, und diese Strommengen habe der Versorger vorab nicht einplanen können und müsse diese womöglich teuer auf dem Spotmarkt zukaufen.

Bei Neuanlagen ist es nach Angaben der ÜZ gesetzlich vorgeschrieben, dass der zum Heizen verbrauchte Strom separat gemessen wird. Dies bestätigen auch die weiteren Stromversorger, bei denen sich diese Redaktion erkundigt hat. Nur so sei es möglich, für den Heizstrom über einen separaten Zähler einen vergünstigten Tarif zu zahlen. Bei alten Anlagen mit Heizstrom war auch eine gemeinsame Messung möglich, sprich, der gesamte im Haus verbrauchte Strom wird über einen Zähler zu einem Preis abgerechnet.

Versorger ÜZ rät auch weiter zum Wärmekunden-Tarif

Trotz der doppelten Grundgebühr rechne es sich laut ÜZ für Kunden mit Stromheizungen "in der Regel" auch weiterhin, über einen separaten Stromzähler die "stark reduzierten Arbeitspreise" zu nutzen, auch wenn hierfür dann eine zweite Grundgebühr fällig wird.

Beate Wagner hat für den Einbau des zusätzlichen Zählers eigenen Angaben nach rund 2500 Euro zahlen müssen. Ob sie der ÜZ als Kundin erhalten bleibt, ist noch nicht endgültig geklärt. Ein Versuch, zu einem anderen Anbieter zu wechseln, ist gescheitert, weil dieser sie als Neukundin nicht nehmen wollte.

Derzeit ist es gar nicht so leicht, einen Versorger zu finden, der Kunden mit Stromheizungen und entsprechend hohen Verbräuchen übernehmen will, höchstens zu horrenden Tarifpreisen. Sie scheuen das Risiko, die zusätzlichen Strommengen zu halbwegs vernünftigen Preisen einkaufen zu können.