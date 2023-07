Pressetelefon der "Letzten Generation" überwacht: Ein Reporter der Main-Post war offenbar betroffen

Plus Henrik Rampe und zwei Kollegen gehen juristisch gegen die Überwachung des Pressekontakts des Klimaaktivisten-Bündnisses vor. Warum die Journalisten Aufklärung fordern.

Henrik Rampe und zwei weitere Journalisten verlangen eine Überprüfung der umstrittenen Telefonüberwachung der Gruppe "Letzte Generation". Rampe, der als Reporter für die Main-Post gearbeitet hat, und die beiden Kollegen gehen davon aus, dass auch sie selbst von den Maßnahmen betroffen waren. Denn die Generalstaatsanwaltschaft München hatte den als Pressekontakt genutzten Telefonanschluss der Klimaaktivisten in Berlin abhören lassen.

Diese vom Amtsgericht München genehmigte Maßnahme hatte zu heftiger Kritik geführt. Nach Angaben einer Sprecherin von "Reporter ohne Grenzen" werden Henrik Rampe, Ronen Steinke (Süddeutsche Zeitung) und Jörg Poppendieck (rbb) von der Reporter-Organisation sowie der Gesellschaft für Freiheitsrechte unterstützt. Nach der Strafprozessordnung haben Betroffene von Abhörmaßnahmen das Recht, beim jeweiligen Gericht "die Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Maßnahme" zu verlangen.