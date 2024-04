Prichsenstadt

04:00 Uhr

Prichsenstadt Classics 2024: Automobil-Fans kommen Ende April wieder auf ihre Kosten

Anziehungspunkt nicht nur für Automobil-Fans: Die Prichsenstadt Classics sind Ende April wieder am Start.

Plus Von Chevrolet bis Dodge: Über 120 Oldtimer können an zwei Tagen in der Altstadt bewundert werden. Anmeldungen sind noch im Tourismusbüro möglich.

Von Andreas Stöckinger

Sie sind ein Anziehungspunkt nicht nur für Automobil-Fans, die Prichsenstadt Classics. Am Samstag, 27., und Sonntag, 28. April, lädt das die Stadt wieder zur bekannten Schau ein, bei der schmucke Oldtimer und alte US-Karossen im Mittelpunkt stehen. Wir klären die wichtigsten Fragen rund um die Veranstaltung.

Was wird an den beiden Tagen geboten?

Bei der Schau stellen sich wieder mehr als 120 Oldtimer im historischen Ambiente des Städtchens auf. Darunter sind auch Raritäten und Besonderheiten von Marken wie Cadillac, Dodge, Chevrolet bis hin zu deutschen oder europäischen Oldtimern. Auch Motorräder sind zu sehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .