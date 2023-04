Prichsenstadt

23.04.2023

Prichsenstadt rollt den roten Teppich aus: Classics begeistern mit Oldtimern, Mode und Rock'n Roll

Plus Hochbetrieb im Städtchen herrschte am Samstag und Sonntag bei den Prichsenstadt Classics. Das lag nicht nur an den wunderschönen Fahrzeugen, die durch die Altstadt rollten.

Von Andreas Stöckinger Artikel anhören Shape

Einmal mehr erweisen sich die "Prichsenstadt Classics" als Zugpferd am Wochenende. Das lag vor allem daran, dass das Wetter mitspielte. Ab Samstagnachmittag und erst recht am Sonntag herrschte Hochbetrieb im Städtchen bei der 15. Auflage.

Wenn die "Classics" ins Städtchen einziehen, dann wird in Prichsenstadt ausnahmsweise sogar der Rote Teppich mitten in der Stadt ausgerollt. Das war am ersten Tag der Schau mit den Oldtimer-Fahrzeugen, Musik und Spektakel im historischen Städtchen tatsächlich der Fall. Gut 30 Meter lang und zwei Meter breit war der Stoff, der am Samstagnachmittag zwischen dem Bankgebäude und der Bäckerei ausgebreitet wurde. Der Grund dafür war eine Modenschau, das historische Pflaster wurde zum Laufsteg.

