Private Immobiliengeschäfte von Würzburgs Finanzreferent Scheller: SPD fordert volle Offenlegung im Stadtrat

Plus Kämmerer Robert Scheller hat sowohl beruflich als auch privat mit Würzburger Immobilien zu tun. Für die SPD im Stadtrat hat das "mehr als ein G'schmäckle".

Nach der Berichterstattung dieser Redaktion über private Immobiliengeschäfte von Würzburgs Finanzreferent Robert Scheller fordert die SPD-Stadtratsfraktion Aufklärung. "Rein rechtlich ist es möglich, dass Finanz- und Liegenschaftsreferent Robert Scheller als privater Investor tätig ist. Moralisch hat es mehr als ein Geschmäckle", wird der SPD-Fraktionsvorsitzende Alexander Kolbow in einer Pressemitteilung zitiert.

"In der Öffentlichkeit entsteht der Eindruck, dass hier ein leitender Verwaltungsmitarbeiter Vorteile und materiellen Nutzen aus seinem Wissen als Liegenschaftsreferent zieht. Das darf so nicht sein", heißt es weiter. Die SPD fordere Scheller deshalb auf, seine Geschäftstätigkeiten gegenüber dem Stadtrat "vollständig transparent" zu machen.