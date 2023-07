Ochsenfurt

17:00 Uhr

Problemkind Brückenstraße: Falschparker sorgen in Ochsenfurter Innenstadt für Ärger

Einzelhändlerin Melanie Jäger kritisiert das Verkehrschaos in der Brückenstraße, in der sie einen Laden betreibt.

Plus In der Brückenstraße parken regelmäßig Autofahrer, wo es nicht erlaubt ist. Ansässige Geschäftsleute berichten von gefährlichen Situationen und täglichen Streitereien.

"Es ist nur eine Frage der Zeit, wann hier mal etwas passiert", sagt Melanie Jäger. Sie steht vor ihrem Geschäft "Kunststück!" in der Brückenstraße in Ochsenfurt und beobachtet den Verkehr. Autos, Radfahrer, dazwischen ein Senior mit Rollator und eine Kindergruppe, die sich um den Kaugummiautomaten am Straßenrand versammelt hat – es ist jede Menge los. An diesem Donnerstagnachmittag bleibt das große Chaos aus. Doch Jäger ist anderes gewohnt.

"Es ist der Wahnsinn, was hier teilweise los ist", sagt sie. Denn besonders durch rücksichtsloses Parken komme es in der belebten Straße beinahe täglich zu Ärger und gefährlichen Situationen. Ob morgens oder abends – sie beobachte immer wieder Autofahrerinnen und Autofahrer, die – entgegen der geltenden Verkehrsregeln – in der Straße parken, etwa um ihre Einkäufe zu erledigen.

