Produktion wird nach Slowenien verlegt: Bosch Rexroth baut in Lohr 180 Stellen ab

Plus Bis Ende 2024 soll die Fertigung von Servomotoren in Slowenien gebündelt werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Lohr wurden am Dienstag informiert.

Am Standort von Bosch Rexroth in Lohr fallen in den kommenden eineinhalb Jahren rund 180 Stellen weg. Das teilte das Unternehmen am Dienstag in einer Pressemitteilung mit. Der Stellenabbau soll sozialverträglich erfolgen, Unternehmen und Arbeitnehmervertretung hätten einen Sozialplan und Interessenausgleich beschlossen. Dabei sei festgelegt worden, wie die von Bosch Rexroth geplante Verlagerung der Produktion von Servomotoren von Lohr nach Slowenien umgesetzt wird.

Im selben Zuge wurde die Aufnahme der Elektronikfertigung aus Erbach in Hessen vereinbart, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Stellenabbau in Lohr werde durch die "Bündelung" der Elektronikfertigung in Lohr bis Mitte 2025 teilweise kompensiert. Diese ist bisher in Lohr und Erbach angesiedelt. "In diesem zukunftsträchtigen Bereich werden bis Mitte 2025 rund 100 Stellen in Lohr aufgebaut", schreibt das Unternehmen. Im vergangenen und laufenden Jahr hat Bosch Rexroth mehr als 25 Millionen Euro in den Elektronikstandort Lohr investiert.

