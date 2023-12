Promi Big Brother: Matthias Mangiapane ist den 100.000 Euro zum Greifen nahe     

Plus Bei Promi Big Brother 2023 ist der Diebacher Mangiapane einer der Publikumslieblinge. Am Montagabend, 4. Dezember, geht es für ihn bei der Show um alles.

Zur emotionalen Achterbahnfahrt entwickelt sich die Teilnahme von Matthias Mangiapane und seinen Fans beim Promi-Big Brother 2023. Vorzeitig ist er seit Samstagabend als erster Kandidat für das große Finale (Montag, 4. Dezember, 20.15 Uhr auf Sat 1) nominiert.

Damit ist er dem Gewinn schon sehr nah. Insgesamt hat er dann 16 Tage im Container überstanden, während andere von seinen Mitspielern in dieser Zeit herausgewählt worden sind oder sich mangels Unterstützung des Publikums aus der Sendung verabschieden mussten.