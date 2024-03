Eußenhausen

14:35 Uhr

Protest auf der "Schanz": Hubert Aiwanger stellt sich auf die Seite des Mittelstandes

Im Rahmen der Protestaktion am ehemaligen Grenzübergang auf der "Schanz" sprach der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger.

Plus Mehr als 2000 Teilnehmer aus Thüringen und Bayern demonstrierten am Sonntag am ehemaligen Grenzübergang gegen Bürokratie und Steuerbelastungen.

Von Eckhard Heise

Nachdem die massiven Proteste der Landwirtschaft etwas abgeflaut sind, treten nun der Mittelstand und das Handwerk verstärkt auf den Plan. Bei einer Protestaktion unter der Überschrift "Demonstration des Mittelstands in der Mitte Deutschlands"am ehemaligen Grenzübergang bei Eußenhausen versammelten sich nach Angaben von Versammlungsleiter Jens Rühlemann mehr als 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Vertreter verschiedener Branchen sowie Politiker aus Bayern und Thüringen griffen teilweise mit scharfen Äußerungen die Bundesregierung an. Hauptredner war Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger.

