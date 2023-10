Karlstadt

15:25 Uhr

Protest gegen Schließungspläne bei Düker in Karlstadt: Geht in der altehrwürdigen Eisengießerei der Kupolofen aus?

Die gesamte Tagschicht der Firma Düker protestierte am Mittwochmorgen vor dem Werkstor gegen die Pläne der Geschäftsführung, die Produktion in Karlstadt zu schließen und in Laufach zu verkleinern. Insgesamt drohen 100 Entlassungen.

Plus Mitte 2024 will die Geschäftsführung der Düker GmbH die Eisengießerei in Karlstadt schließen. Die Belegschaft protestierte am Mittwoch direkt nach der Betriebsversammlung. Es geht um 100 Arbeitsplätze.

Von Jürgen Kamm Artikel anhören Shape

"Wir sind es wert" stand auf den Blättern, die die Mitarbeiter der Eisengießerei Düker am Mittwoch bei einer Protestkundgebung vor dem Werkstor in den Händen hielten. Unmittelbar davor hatten sie bei kurzfristig einer anberaumten Betriebsversammlung erfahren, dass die Geschäftsführung der Düker GmbH den Standort in Karlstadt bis zum 30. Juni 2024 schließen und am Standort Laufach (Lkr. Aschaffenburg) ein Viertel des Personals abbauen will. Es drohen jeweils 50 Entlassungen. "Das ist eine Katastrophe für die gesamte Region, wir sind schockiert", sagt dazu Norbert Zirnsak, der erste Bevollmächtigte der IG Metall Würzburg. Es gehe um einen altehrwürdigen Industriestandort, an dem seit über 100 Jahren Eisen gegossen wird.

"Das können wir nicht akzeptieren", sagte Stefan Rümmer als Betriebsratsvorsitzender und Vorsitzender des DGB Kreisverbandes. Zu den Hintergründen erklärte er, dass die Produkte für Wasser- und Abwasserleitungen – in Karlstadt werden vor allem Rohre und Armaturen aus Gusseisen für den Hochbau produziert – derzeit wenig am Markt gefragt seien, weil sich die öffentliche Hand mit Investitionen zurückhalte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen