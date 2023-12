Protest: Großteil der Arztpraxen in Würzburg  bleibt geschlossen – was sagt ein Hausarzt dazu, der die Vertretung macht?

Plus In Würzburg bleiben zwischen Weihnachten und Neujahr viele Arztpraxen aus Protest geschlossen. Das sollten Patientinnen und Patienten jetzt wissen.

In der Praxis von Doktor Peter Nedwidek in der Sanderstraße in Würzburg herrscht an diesem Mittwoch viel Trubel. Seine Praxis übernimmt zwischen Weihnachten und Neujahr den Vertretungsdienst für viele seiner Kolleginnen und Kollegen. Denn: Viele Arztpraxen in Würzburg bleiben aktuell geschlossen – nicht nur aufgrund von Weihnachtsferien. Was steckt dahinter?

Der Virchowbund, der Verbund der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, hat zum Jahreswechsel zu der Protestaktion "Praxen in Not" aufgerufen. Vom 27. Dezember bis 29. Dezember bleiben deshalb bundesweit viele Praxen geschlossen – als Protest gegen die Politik von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Die Praxen beklagen sich schon länger über zu viel Bürokratie, überfüllte Wartezimmer und kein Entgegenkommen durch die Bundesregierung.