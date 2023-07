Schweinfurt/Würzburg

Protest im Einzelhandel weitet sich aus: Verdi ruft zu Streiks bei Kaufland in Schweinfurt und Bad Kissingen auf

An diesem Freitag treten Angestellte der Kaufland-Filiale in Schweinfurt wieder in den Streik. In Bad Kissingen haben Mitarbeitende von Kaufland bereits am Donnerstag die Arbeit niedergelegt.

Plus Neben Edeka sind nun auch andere Geschäfte in Unterfranken betroffen. Die Gewerkschaft gibt sich kämpferisch und unversöhnlich - vor allem gegenüber einem Konzern.

Die Proteste im bayerischen Einzelhandel ebben nicht ab. Nachdem am Sonntag zahlreiche Beschäftigte im Edeka-Zentrallager in Gochsheim (Lkr. Schweinfurt) erneut die Arbeit niedergelegt hatten, kündigte Verdi an diesem Freitagmorgen an, nun die Streiks auch in den Kaufland-Einkaufsmärkten in Schweinfurt und Bad Kissingen weiter zuführen.

"Die Leute, die hier streiken, verdienen um die 2300 Euro Brutto im Monat. Sie brauchen endlich mehr Geld", begründet Verdi-Gewerkschaftssekretär Peter König die Arbeitsniederlegung. In der Kaufland-Filiale in Bad Kissingen streiken Mitarbeitende bereits seit Donnerstag, an diesem Freitag schieße sich Beschäftigte von Kaufland in Schweinfurt bis einschließlich Samstag an.

