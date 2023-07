Würzburg

10:53 Uhr

Protest in Würzburg: Klimaaktivistinnen von "End Fossil Occupy" seilen sich von der Festung ab

Protest auf der Festung Marienberg in Würzburg: Am Samstag haben Klimaaktivistinnen dort ein Plakat aufgehängt, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen.

Plus Nahezu unbemerkt von der Öffentlichkeit seilten sich zwei Klimaaktivistinnen am Samstagnachmittag von der Festung Marienberg ab. Wie die Polizei den Protest stoppte.

Von Claudia Kneifel

Am Samstag gegen 16 Uhr haben sich zwei Aktivistinnen der Klimabewegung "End Fossil Occupy" von der Festung Marienberg in Würzburg abgeseilt. Dabei haben sie zwei Banner an der Festungsmauer aufgehängt. Auf einem war eine Erde zu sehen, die von einem Hahn angezapft wird und aus dem schwarzes Öl fließt. Auf dem anderen Plakat stand die Aufschrift "O’zapft is!"

Wie Eva Paulowitz, eine der Sprecherinnen der Gruppe, gegenüber der Redaktion erklärte, wollten sie damit "auf die Dringlichkeit der Klimakrise und das klimapolitische Versagen der bayerischen Landesregierung" aufmerksam machen.

