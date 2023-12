Bad Kissingen

18.12.2023

Proteste in Berlin: Auch Landwirte aus der Rhön wehren sich gegen geplantes Aus für Agrardiesel-Vergünstigung

Tausende Landwirte nahmen am 18. Dezember mit Traktoren an einer Demonstration des Deutschen Bauernverbandes in Berlin teil, darunter auch welche aus den Landkreisen Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld.

Plus Eine Delegation aus Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld machte am Montag, wie viele andere Bäuerinnen und Bauern, in Berlin gegen die Pläne der Ampelkoalition mobil.

Die Pläne der Bundesregierung, Subventionen für landwirtschaftliche Fahrzeuge zu streichen, haben auch in den Kreisverbänden der Bauernschaft in Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld für Entsetzen gesorgt. "Das Vorhaben steckt voller handwerklicher Fehler. Und es ist ein Missverhältnis, wenn die Landwirtschaft eine Milliarde Euro zur Sparsumme von 17 Milliarden beitragen soll", so Rhön-Grabfelds Bauern-Obmann Mathias Klöffel vergangene Woche im Gespräch mit dieser Redaktion.

Unter dem Motto "Zu viel ist zu viel" fand nun am Montag, 18. Dezember, eine große Kundgebung am Brandenburger Tor in Berlin statt. Rund 3000 Menschen waren für die Demonstration bei der Polizei angemeldet. Mehr als 1500 Traktoren rollten durch Berlin und sammelten sich auf der Straße des 17. Juni nahe dem Brandenburger Tor. Der Bauernverband hatte bundesweit dazu aufgerufen.

