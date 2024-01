Bad Königshofen

13:30 Uhr

Protestfahrt in Bad Königshofen: 100 Fahrzeuge waren angemeldet, es kamen mehr als dreimal so viele

Rund 350 Fahrzeuge beteiligten sich am Samstag an einer Protestfahrt in und um Bad Königshofen.

Plus Mehr als 350 Fahrzeuge bildeten am Samstag einen Demonstrationszug in und um Bad Königshofen. Alle Teilnehmer hielten sich laut Polizei an die Verkehrsregeln.

Lobende Worte gab es am Samstagabend für die Teilnehmenden einer Demonstration der Landwirte und Unternehmer in Bad Königshofen. "Alle Teilnehmer hielten sich an die Verkehrsregeln", sagt Polizeihauptkommissarin Melanie Sauer, Leiterin der Polizeistation Bad Königshofen. Sie verweist auf entsprechende Vorgespräche. Aufgrund der großen Anzahl der Fahrzeuge habe man auch direkt vor der Protestfahrt noch einmal alles genau besprochen.

Alle Beteiligten seien sehr kooperativ gewesen. Bad Königshofens Bürgermeister Thomas Helbling fuhr als Beifahrer auf einem der Traktoren im Konvoi mit und zeigte sich beeindruckt von der hohen Anzahl an Fahrzeugen. Rund sechs Kilometer lang war die Fahrzeugschlange der Demonstration – sie war von Günter Kempf angemeldet worden – mit mehr als 350 Fahrzeugen, die von der Biogasanlage an der B 279 nach Ipthausen und von dort auf die Umgehungsstraße fuhren.

