Protestfahrt in Karlstadt: Zug erreicht die Stadt später und mit mehr Fahrzeugen

Plus Ein Konvoi von Retzbach über Karlstadt nach Steinfeld war angekündigt, mit anschließendem Mahnfeuer. Nach ersten Informationen der Polizei schlossen sich wohl mehr als 200 Fahrzeuge der Protestfahrt an.

Von Tabea Goppelt

Mit lautem Hupen kündigte sich die Protestfahrt im Stadtgebiet an. Für Freitagnachmittag war eine Fahrt von Retzbach über Karlstadt nach Steinfeld als mobile Versammlung der Landwirtinnen und Landwirte angemeldet. Der Zug kam nicht wie vom Landratsamt geschätzt um 16.15 Uhr in Karlstadt an, sondern erst gegen 17 Uhr. Angemeldet waren nach Informationen des Landratsamt 100 Fahrzeuge; die Polizei zählte am Freitagabend mehr als 200.

Nach ersten Informationen der Polizei kam es zu Verkehrsbehinderungen, aber nicht mehr als bei einem Konvoi mit dieser Anzahl an zu erwarten sei. Feuerwehr und Polizei regelten den Verkehr. Auf der "alten" Mainbrücke war zeitweise die Durchfahrt in die entgegengesetzte Fahrtrichtung nicht möglich, ansonsten zogen sich der Konvoi und der sonstige Verkehr nach ersten Beobachtungen der Redaktion recht flüssig durch die Stadt, selbst an Engstellen wie etwa in der Bodelschwinghstraße.

