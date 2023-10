Prozess gegen Arzt: Kardiologe soll in seiner Praxis Untersuchung von Frauen für sexuelle Übergriffe genutzt haben

Plus Ein 52-jähriger Mediziner muss sich an diesem Montag vor dem Landgericht Aschaffenburg verantworten. Die Anlage lautet unter anderem zweifache Vergewaltigung.

Wegen besonders verwerflicher Handlungen muss sich ab diesem Montag, 9. Oktober, ein Arzt vor dem Landgericht Aschaffenburg verantworten: Nach Angaben von Gerichtssprecherin Felicitas Behütuns soll der Kardiologe bei Untersuchungen in seiner Praxis das Vertrauen herzkranker Patientinnen missbraucht haben.

Die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg hat den 52-Jährigen der zweifachen Vergewaltigung angeklagt. Außerdem soll er heimlich mit seinem Handy unter dem Schreibtisch einer Frau in den Intimbereich fotografiert haben.