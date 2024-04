Würzburg

11:00 Uhr

Prozess gegen Erzieherinnen hat begonnen: So lautet die Anklage

Prozessauftakt am Landgericht Würzburg: An diesem Montag hat das Verfahren gegen zwei ehemalige Mitarbeiterinnen der Kita Greußenheim begonnen.

Plus Mehr als ein Jahr wurde wegen schweren Vorwürfen um Gewalt in einer unterfränkischen Kita ermittelt. Seit Montag stehen zwei Erzieherinnen in Würzburg vor Gericht.

Von Aaron Niemeyer, Manuela Göbel

Ein Dutzend Kameras sind auf die beiden Angeklagten gerichtet, als sie an diesem Montagvormittag den Schwurgerichtssaal am Landgericht Würzburg betreten. Das Medieninteresse am Fall der Kita Greußenheim (Lkr. Würzburg) ist groß. Eine Erzieherin soll dort vor drei Jahren Kinder misshandelt haben. Die 30-Jährige kommt mit schwarzem Kapuzenpulli, Sonnenbrille und Mundschutz in den Saal. Ihre 37-jährige Vorgesetzte soll sie gedeckt haben.

Die auf mehrere Tage angesetzte Verhandlung der ersten großen Strafkammer beginnt mit der Verlesung der Anklage. Die Staatsanwaltschaft bekräftigt darin weitgehend, was berichtet worden war. Neu sind detaillierte Beschreibungen der vorgeworfenen Misshandlungen.

