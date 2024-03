Schweinfurt

vor 51 Min.

Prozess gegen "Go&Change"-Guru: Anwälte räumen Drogenproblem von Kai K. ein und kritisieren Psychiatrie

Der Kopf der Gemeinschaft "Go&Change", Kai K., muss den Vergewaltigungsprozess gegen ihn in Schweinfurt in Fußfesseln verfolgen.

Plus Die Verteidigung fordert, den 42 Jahre alten Kopf von "Go&Change" zu verlegen. Im Schweinfurter Gericht wurden Videos mit "sexualbezogenen Inhalten" gezeigt.

Von Benjamin Stahl, Christine Jeske, Lisa Marie Waschbusch

Die Verteidiger von Kai K. wollen, dass ihr Mandant in eine andere psychiatrische Einrichtung verlegt wird. Bislang ist der Kopf der Gemeinschaft "Go&Change" in einer Forensik in Unterfranken untergebracht. Doch nun erheben der 42-jährige Angeklagte und seine Anwälte im Prozess um Vergewaltigung in Schweinfurt schwere Vorwürfe gegen Pflegekräfte der Einrichtung.

Als "demütigend, herabwürdigend und vollkommen unsachlich" beschrieb Rechtsanwalt Helmut Mörtl die Art und Weise, wie Kai K. dort angeblich behandelt wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen