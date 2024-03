Schweinfurt

04:00 Uhr

Prozess gegen "Go&Change"-Guru geht am Montag weiter: Warum Kai K. die Verhandlung in Fesseln verfolgen muss

"Guru" Kai K. vor Gericht: Der Angeklagte wird an Händen und Füßen gefesselt in den Gerichtssaal in Schweinfurt geführt.

Plus Der Kopf der Gemeinschaft aus Lülsfeld wird auch am vierten Verhandlungstag an Händen und Füßen gefesselt vor Gericht in Schweinfurt vorgeführt. Wie die Regeln dafür sind.

Von Benjamin Stahl

Vor dem Landgericht Schweinfurt wird am kommenden Montag, 18. März, der Prozess gegen den Kopf der Gemeinschaft "Go&Change" fortgesetzt. Dem 42-jährigen Kai K. wird vorgeworfen, eine 30-Jährige in dem ehemaligen Kloster in Lülsfeld (Lkr. Schweinfurt) mehrfach vergewaltigt, geschlagen und dreimal bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt zu haben.

Zuletzt hatten die Verteidiger von Kai K. beklagt, dass ihr Mandant "wie Hannibal Lecter" vor Gericht vorgeführt werde: an Händen und Füßen gefesselt, "verschnürt wie ein Paket". Die Anwälte forderten von der Vorsitzenden Richterin Erleichterungen für den Angeklagten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

