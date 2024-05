Schweinfurt

Prozess gegen "Go&Change"-Guru in Schweinfurt: Am Freitag steht ein Video im Mittelpunkt der Verhandlung

Am Freitag, 10. Mai, geht der Prozess gegen Kai K. am Landgericht Schweinfurt weiter. Nach wie vor versuchen mehr Besucher an der Verhandlung teilzunehmen, als Plätze im Sitzungssaal vorhanden sind (Archivfoto).

Plus An diesem Freitag wird der Prozess gegen Kai K. am Landgericht Schweinfurt fortgeführt. Es ist der 13. Verhandlungstag. Zeugen sollen dieses Mal nicht geladen sein.

Von Christine Jeske

Im Prozess gegen den Kopf der Gemeinschaft "Go&Change" soll an diesem Freitag ein Video gezeigt werden. Inhalt ist nach Informationen der Redaktion die polizeiliche Vernehmung des mutmaßlichen Vergewaltigungsopfers kurz nach der angeklagten Tat. Kai K. soll die 30-Jährige laut Anklage im Mai 2023 vergewaltigt, geschlagen und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben.

Bereits seit Februar dieses Jahres läuft der Prozess gegen Kai K. In den bisherigen zwölf Verhandlungstagen standen vor allem die Aussagen von Zeuginnen und Zeugen im Mittelpunkt. Die Frau, die im Prozess als Nebenklägerin auftritt, hat bereits im März vor Gericht ausgesagt. Sie hatte gegen Kai K., der innerhalb der Gemeinschaft aus Lülsfeld (Lkr. Schweinfurt) den Status eines Gurus genießt, Anzeige erstattet. Kurz darauf wurde der heute 42-Jährige festgenommen.

