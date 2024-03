Schweinfurt

13:00 Uhr

Prozess gegen "Go&Change"-Guru vor dem Landgericht Schweinfurt endet nach nur einer Stunde: Kai K. muss zum Zahnarzt

Plus Von der Anklagebank direkt in die Praxis: Akute Zahnschmerzen des Angeklagten verhindern die Verhandlung an diesem Montag. Ein wichtiger Zeuge kommt erneut nicht zu Wort.

Von Benjamin Stahl, Lisa Marie Waschbusch

Kurzer Prozess am Montagmorgen vor dem Landgericht Schweinfurt: Der vierte Verhandlungstag in dem Verfahren gegen den Kopf der Gemeinschaft "Go&Change" endete nach nur einer Stunde. Sein Mandant habe Zahnschmerzen, teilte Verteidiger Hubertus Werner zu Beginn der Sitzung mit. Kai K. sei "nicht verhandlungsfähig", die Schmerzen seien "unerträglich".

Seit zwei Monaten werde dem 42-Jährigen "eine zahnärztliche Behandlung verwehrt", so Werner. Es klang wie eine erneute Kritik an der forensischen Psychiatrie, in der K. seit Oktober untergebracht ist. Schon am vergangenen Prozesstag hatte die Verteidigung das Verhalten einzelner Mitarbeiter des Bezirkskrankenhauses gegenüber K. moniert und eine Verlegung des Angeklagten in eine andere Einrichtung gefordert. Wie ein Gerichtssprecher zwischenzeitlich gegenüber der Redaktion erklärte, wurde K. nicht verlegt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen