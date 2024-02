Schweinfurt

vor 27 Min.

Prozess gegen "Go&Change"-Guru wird am Freitag fortgesetzt: Welche Rolle spielt ein USB-Stick mit bislang unbekannten Videos?

Plus Es zeichnet sich ab, dass der bis Anfang April angesetzte Prozess gegen Kai K., den Kopf von "Go&Change", länger dauern wird. Wie es in dem Verfahren weitergeht.

Von Benjamin Stahl, Christine Jeske, Lisa Marie Waschbusch

Seit Mitte Februar steht der Kopf der umstrittenen Gemeinschaft "Go&Change", die in Lülsfeld (Lkr. Schweinfurt) ein ehemaliges Kloster bewohnt, vor Gericht. Am Freitag, 1. März, steht der dritte Verhandlungstag in Schweinfurt an. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum aktuellen Stand.

Worum geht es in dem Prozess am Landgericht Schweinfurt?

Die Staatsanwaltschaft Schweinfurt wirft Kai K. vor, eine Frau geschlagen, vergewaltigt und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt zu haben. Dabei habe "konkrete Lebensgefahr" bestanden, heißt es in der Anklage. K. habe der Frau damit angebliche Dämonen austreiben wollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen