Prozess geplatzt: Australische Ermittler kapitulieren im Mordfall Simone Strobel – Eltern sind fassungslos

Plus 18 Jahre nach dem Tod der Erzieherin hat die Staatsanwaltschaft in Lismore ihre Anklage gegen Simones Ex-Freund zurückgezogen. Die Beweise reichten nicht.

Von Manfred Schweidler

Bittere Nachricht für die Familie der in Australien getöteten Simone Strobel aus Rieden (Lkr. Würzburg): Es wird - 18 Jahre nach Simones Tod - keinen Prozess zur Klärung des Falles in Lismore geben. Am Mittwoch kapitulierte der Chef der regionalen Staatsanwaltschaft mangels Beweisen. Sie zog vor Gericht offiziell die Mordanklage gegen Simons Ex-Freund Tobias zurück.

Verteidigung informierte schon am Vorabend über Aus der Anklage

Dies hatte die Verteidigung bereits am späten Dienstagabend deutscher Zeit in einer Pressemitteilung angekündigt, die auch an diese Redaktion ging. Dass die Staatsanwaltschaft dann am Mittwochmorgen vor Gericht tatsächlich das Handtuch warf, bestätigen Cathy Adams, Reporterin der Zeitung "Lismore City News", und Tiffiny Genders vom Sender "9news". Beide waren im Gericht anwesend.

