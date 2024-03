Würzburg

20.03.2024

Prozess um Drogenhandel, Gewalt und Folter in Würzburg: Ein schwankender Zeuge und ein qualvolles Video

Plus Dieser Prozess am Landgericht Würzburg gibt schmerzhafte Einblicke in die Drogenszene. Am Mittwoch wollen Angeklagte "auspacken" - doch bleiben stumm. Was das bedeutet.

Von Manfred Schweidler

Nicht im zu kleinen Würzburger Strafjustizzentrum, sondern im Haus des Christlichen Vereins junger Menschen (CVJM) geht es an diesem Mittwoch um völlig unchristliche Themen: um Drogenhandel im Kilobereich. Und, wie es in der Anklage heißt, das brutale Quälen junger Menschen, die den mutmaßlichen Dealern Geld schuldeten.

Sechs Angeklagte mit 13 Anwälten, fünf Richter, die Protokollführerin und zwei Staatsanwälte füllen den Raum – und drei Dutzend Zuschauer. Leise klirrende Fußketten erlauben den sechs jungen Männern nur kurze trippelnde Schritte in den provisorischen Gerichtssaal. Ob sie in diesem Moment eine Vorstellung davon bekommen, wie hilflos sich in manchen Nächten die Opfer gefühlt haben?

