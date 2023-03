Würzburg

17:00 Uhr

Prozess um Hammer-Attacke am Landgericht Würzburg: Gericht zeigt Pornofilme grausamster Art

In Fußfesseln in den Gerichtssaal geführt: Am Landgericht Würzburg muss sich ein 28-jähriger Handwerker wegen versuchten Mordes an junger Frau in ihrer Wohnung verantworten.

Plus Was waren die Motive des brutalen Angriffs auf eine junge Frau in ihrer Wohnung in Würzburg? Das Gericht greift auf der Suche nach der Wahrheit zu drastischen Mitteln.

Der Angriff erfolgte heimtückisch: Zwölfmal soll ein Handwerker einer Würzburger Studentin seinen Hammer auf den Kopf geschlagen und sie dabei lebensgefährlich verletzt haben. Warum, ist dem Landgericht Würzburg ein Rätsel – und der Vorsitzende Richter Thomas Schuster greift zur Aufklärung zu drastischen Mitteln. Denn der Angeklagte in diesem Prozess beruft sich in entscheidenden Momenten auf Erinnerungslücken.

