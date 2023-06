Kitzingen

16:30 Uhr

Prozess um Pflegedienst-Abzocke in Kitzingen beginnt: Hinter den Kulissen gibt es einen ungewöhnlichen Vorschlag

Der angeklagte Vater (Mitte) betritt mit seinem Verteidiger den Gerichtssaal in Nürnberg zu Beginn des Prozesses um Abrechnungsbetrug bei einem ambulanten Pflegedienst in Kitzingen.

Plus Ein Ehepaar aus Würzburg und sein Sohn sollen für Pflege-Leistungen Millionenbeträge unrechtmäßig kassiert haben. Jetzt startet ein womöglich langer Prozess in Nürnberg.

Von Manfred Schweidler

Ein ambulanter Pflegedienst aus Würzburg soll mit der Pflege von Senioren in Kitzingen zwar 4,7 Millionen Euro von den Krankenkassen kassiert haben – aber die vorgeschriebenen Fachkräfte existierten nur auf dem Papier. Dadurch soll es möglich gewesen sein, die Dokumentation nach eigenem Ermessen zu ändern, angebliche Leistungen vorzutäuschen und die Qualität auf ein Minimum zu reduzieren.

Die früheren Betreiber des Pflegedienstes müssen sich seit Dienstag vor dem Landgericht Nürnberg verantworten. Zwischen 2018 und 2022 sollen die 47 und 57 Jahre alten Eheleute und ihr 27-jähriger Sohn Leistungen in Höhe von knapp 3,5 Millionen Euro unrechtmäßig abgerechnet haben, sagte Oberstaatsanwalt Philip Engel bei der Anklageverlesung in Nürnberg. Die Anklage lautet auf gewerbsmäßigen Betrug in 1022 Fällen.

