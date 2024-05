Würzburg

17:00 Uhr

Prozess um tödliche Messerstiche vor Stift Haug in Würzburg beginnt: Ab Juni muss sich ein 22-Jähriger verantworten

Trauerbekundungen am Ort der tödlichen Auseinandersetzung vor dem Stift Haug in Würzburg. Dort soll ein 22-Jähriger im September 2023 bei einer tätlichen Auseinandersetzung mit einem Messer einen 28-Jährigen getötet haben.

Plus Am Landgericht Würzburg startet bald ein zweiter großer Prozess um ein Tötungsdelikt von September 2023. Die Frage: War es Angriff oder handelte der Angeklagte in Notwehr?

Von Manfred Schweidler

Die Richter am Landgericht Würzburg müssen bald parallel zum Mordprozess gegen einen Jugendlichen aus Lohr (Lkr. Main-Spessart) über ein zweites Tötungsdelikt vom September 2023 urteilen: Am 3. Juni beginnt der Prozess um die teils tödlichen Messerstiche vor einem Club nahe Stift Haug in Würzburg: Ein 22-Jähriger wird beschuldigt, einen 28-jährigen Clubbesucher tödlich verletzt zu haben.

Tödliche Auseinandersetzung vor Würzburger Club in den frühen Morgenstunden

Türsteher des Clubs hatten nach dem Tod des 28-Jährigen am 17. September gesagt, sie hätten den Beschuldigten gegen 2.30 Uhr am Eingang abgewiesen. Warum er drei Stunden später immer noch oder wieder vor der Tür stand, ist unklar. Gegen 5 Uhr früh kam es dann den Ermittlungen zufolge auf der Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 22-Jährigen und anderen. Er soll sich Zeugen zufolge aggressiv gegen weibliche Gäste des Clubs verhalten haben.

