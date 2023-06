Würzburg

19:15 Uhr

Prozess um versuchten Mord am Landgericht Würzburg: Die Exfreundin und junge Mutter sagt im Zeugenstand aus

Plus Am zweiten Tag vor Gericht hat das Opfer drei Stunden lang klar und geduldig auf bohrende Fragen geantwortet. Welche Version des Angriffs der Angeklagte jetzt angibt.

Von Manfred Schweidler

Die drohenden Worte des Angeklagten hat die junge Frau im Zeugenstand noch 14 Monate später im Gedächtnis: "Ich mache Dich einen Kopf kürzer." Und: "Wenn ich dich nicht haben kann, soll dich keiner haben". So hört man es jetzt im Prozess am Landgericht Würzburg in der Aufzeichnung jenes Telefonats zwischen dem 20-Jährigen und der Zeugin. Später sei der Exfreund in Whatsapps zurück gerudert, sagt die gleichaltrige Mutter des gemeinsamen Kindes: "Es tut mir leid".

Der Plan laut Anklage: Zweifacher Mord auf offener Straße in Würzburg

Die junge Frau steht im Mittelpunkt dieses Dramas um erloschene Liebe, Eifersucht und heimtückische Pläne: Das Gericht soll einen brutalen Vorfall mitten in Würzburg Ende März 2022 aufklären - zweifachen versuchten Mord auf offener Straße.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

