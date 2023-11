Prozessauftakt nach tödlichem Schuss auf Hündin Mara: Das wirft die Staatsanwaltschaft dem angeklagten Jäger vor

Plus Der Beschuldigte hatte gegen einen Strafbefehl Einspruch eingelegt, jetzt steht er vor Gericht. Im Juli 2022 soll der Mann bei Knetzgau Hündin Mara erschossen haben.

Es ist der 18. Juli 2022, als ein Jäger beim Kraftwerk in Knetzgau (Lkr. Haßberge) die Alaskan-Malamute-Hündin Mara eines österreichischen Paars erschießt. Der Fall beherrscht lange die Schlagzeilen und sorgt über die Grenzen des Landkreises Haßberge hinweg für Bestürzung. Am Montag, 9 Uhr, startet nun vor dem Amtsgericht Haßfurt der Prozess gegen den Jäger. Dessen Anwalt hatte fristgerecht Einspruch gegen einen ursprünglich ausgestellten Strafbefehl eingelegt, weshalb es zu einer Hauptverhandlung kommt.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, "ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund getötet zu haben", wie es im Strafbefehl heißt, der dieser Redaktion vorliegt. Strafbar sei das als "Verstoß gegen das Tierschutzgesetz". Der Jäger erklärte 2022 gegenüber der Redaktion, er habe den Hund erschießen müssen, weil der einen Hasen gejagt und diesen sonst gerissen hätte. Mara sei aufgrund eines Hüftleidens gar nicht in der Lage gewesen, einem Wildtier nachzusetzen, hielten ihre Besitzer dagegen.