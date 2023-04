Würzburg

07:07 Uhr

Prügelei zwischen Busfahrer und Autofahrern in Würzburg: Polizei meldet mehrere Körperverletzungen am Samstag

Am Samstag kam es in der Schweinfurter Straße in Würzburg gegen 23.35 Uhr zu einer Körperverletzung. Ein Bus wurde durch einen 54-Jährigen mit seinem PKW derart ausgebremst, dass der 31-jährige Busfahrer eine Vollbremsung einleiten musste.

Am Samstag kam es in der Schweinfurter Straße in Würzburg gegen 23.35 Uhr zu einer Körperverletzung. Ein Bus wurde durch einen 54-Jährigen mit seinem PKW derart ausgebremst, dass der 31-jährige Busfahrer eine Vollbremsung einleiten musste. Der 54-Jährige und zwei weitere Fahrzeuginsassen forderten den Busfahrer auf, auszusteigen. Im Folgenden kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen dem Busfahrer und den Insassen des Wagens. Der Busfahrer wurde hierdurch nicht unerheblich verletzt und musste ambulant behandelt werden.

Im Würzburger Stadtteil Grombühl kam es Samstagnacht gegen 23.30 Uhr in der Gabelsbergerstraße zu einer Körperverletzung, wie die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt meldet. Vorausgegangen war ein verbaler Streit unbekannten Hintergrundes. Ein 21-jähriger Täter schlug einem 18-Jährigen zuerst mit der Faust ins Gesicht und trat dann, nachdem dieser zu Boden gegangen war, auf ihn ein.

