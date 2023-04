Würzburg

18.04.2023

Psychologin zur Kita-Krise: "Wenn eine Person alleine mit 25 Kindern ist, kann sie nicht pädagogisch arbeiten"

"Ich spreche immer öfter mit Leitungen, die nicht mehr wissen, wie sie den Betrieb noch aufrecht halten sollen", sagt die Psychologin und Kinderschutz-Expertin Verena Delle Donne vom Sozialdienst katholischer Frauen e. V. (SkF) in Würzburg über die Situation an Kitas.

Plus Der Fachkräftemangel trifft Kitas hart. Viele Erzieherinnen geraten an Grenzen, weil sie zu viele Kinder betreuen müssen. Welche Auswirkungen hat das für Kinder?

Kitas haben einen Bildungs- und Förderauftrag. Hier sollen die Kleinsten zu "selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten" werden, so steht es im Sozialgesetzbuch. Gleichzeitig stecken Deutschlands Kitas in der Krise, Personal fehlt an allen Ecken, oft fällt die Betreuung ganz aus. Was bedeutet das für die betreuten Kinder? Verena Delle Donne, Psychologin und Leiterin der Erziehungs- und Familienberatung beim Sozialdienst katholischer Frauen e. V. (SkF) in Würzburg erklärt, welche Folgen der Personalmangel haben kann.

Verena Delle Donne: Eigentlich ist die Kita ein Ort, an dem es vor allem ums soziale Lernen geht. Nach unseren Erfahrungen und den Rückmeldungen der Eltern könnte es jedoch wesentlich besser sein. Auch wenn es natürlich Länder gibt - vor allem außerhalb Europas - in denen die Zustände noch weitaus schlechter sind. Ich glaube aber schon, dass der Bildungsauftrag an manchen Stellen bedingt durch den Fachkräftemangel gerade nicht ausreichend umgesetzt werden kann.

