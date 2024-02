Schweinfurt

23.02.2024

Putin-Kritiker Alexej Schwarz lebt in Schweinfurt: "Nawalny war ein Freund, mein Mentor und mein Vorbild"

Alexej Schwarz (links) mit Alexej Nawalny. Der in Schweinfurt lebende russische Oppositionelle war Mitarbeiter in Nawalnys Anti-Korruptionsstiftung. Das Foto entstand 2019 im Moskauer Büro von Nawalny.

Plus Der Tod von Putin-Gegner Alexej Nawalny schüchtert Alexej Schwarz nicht ein – im Gegenteil. Der in Schweinfurt lebende Oppositionelle ist fest entschlossen, weiterzukämpfen.

Von Irene Spiegel

"Du hast mir beigebracht, was meine Eltern nicht lehren konnten. Du hast gelehrt, keine Angst zu haben und nicht aufzugeben." Diese Nachricht schrieb Alexej Schwarz nach Bekanntwerden des Todes von Alexej Nawalny auf der Plattform X, ehemals Twitter.

Alexej Schwarz ist ein russischer Oppositioneller, der am 8. Juli 2021 aus Russland geflohen ist und seit Februar 2022 als politischer Flüchtling in Schweinfurt lebt. Auf seinem Smartphone hat er ein gemeinsames Foto mit Nawalny gespeichert, für dessen Tod die Europäische Union (EU) den russischen Präsidenten Wladimir Putin verantwortlich macht. Das Foto entstand 2019 im Moskauer Büro des Oppositionspolitikers. Der heute 27-Jährige arbeitete damals als Teamkoordinator in Nawalnys Anti-Korruptions-Stiftung und überwachte unter anderem als Wahlbeobachter die Präsidentschaftswahlen.

