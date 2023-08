Wiesenfeld

Quälendes Warten im Mordfall Sabine Back: Gericht überlegt seit 15 Monaten, ob es einen Prozess geben wird

Seit Jahren sucht die Polizei nach neuen Hinweisen zum Mord an Sabine Back. Bringt jetzt ein Prozess Klarheit – oder wird die Akte unerledigt geschlossen?

Plus Die Familie der Toten und ein Tatverdächtiger warten auf eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Bamberg. Kann der Mord von Wiesenfeld nach 30 Jahren noch aufgeklärt werden?

Von Manfred Schweidler

Seit 15 Monaten ist die Familie der ermordeten Sabine Back zu quälendem Warten verdammt. Auch der seit Jahren am Pranger stehende Tatverdächtige E. lebt mit der Ungewissheit und dem Zweifel: Muss er nach drei Jahrzehnten für den Mord an der 13-jährigen Sabine, die er gut kannte, doch auf die Anklagebank? Ob ein Prozess in Würzburg stattfindet, entscheidet das Oberlandesgericht (OLG) Bamberg – und das lässt sich inzwischen schon mehr als 400 Tage Zeit mit der Entscheidung.

Wer tötete Sabine im Pferdestall?

Drei Jahrzehnte sind vergangen, seit ein Mörder im Dezember 1993 in Wiesenfeld (Lkr. Main-Spessart) die 13-jährige Sabine Back in einem Pferdestall brutal misshandelte, tötete und heimlich in einer Klärgrube versteckte. Nach zwei Tagen wurde die Leiche auf dem Aussiedlerhof gefunden.

