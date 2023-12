"Qualität spielt keine Rolle mehr": Empörung über neue Regelung für Frühgeborene im Schweinfurter Leopoldina

Plus Ab 2024 gilt eine neue Mindestfallzahl für die Versorgung von Frühchen, die Nordfranken besonders hart treffen könnte. Grund zur Sorge gibt es aber noch nicht.

Die Zwillinge kommen Ende August zur Welt, zwölf Wochen zu früh. Ein Kaiserschnitt, Fetofetales Transfusionssyndrom. Zwei Föten teilen sich eine Plazenta, es bestehen Gefäßverbindungen zwischen ihnen. Ein Zwilling könnte zu viel Blut bekommen, der andere zu wenig. Hannah W. wusste, dass die Kinder zeitnah geholt werden mussten, die Familie dachte noch darüber nach, in eine Uniklinik zu fahren. Die Frauenärztin riet ihnen ab, sie gingen ins Perinatalzentrum im Leopoldina-Krankenhaus in Schweinfurt. Auch, weil es das nächste war.

Eine Möglichkeit, die zumindest auf lange Sicht auf dem Spiel stehen könnte. Denn ab 1. Januar 2024 dürfen nur noch die Kliniken (sogenannte Level-1-Kliniken) Säuglinge unter 1250 Gramm versorgen, die im Jahr mindestens 25 davon betreuen. Der Hintergrund: Wissenschaftliche Studien hätten belegt, dass "bei dieser höchst anspruchsvollen medizinischen Versorgung" mit steigender Erfahrung auch bessere Ergebnisse erzielt werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA), der die neue Regelung festgelegt hat.