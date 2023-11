Bad Neustadt

05.11.2023

Queen Tribute-Show: Ganz schön nah am Original

Nicht original, aber ganz nah dran. Die Band Break Free präsentierte eine mitreißende Queen-Tribute Show in der Stadthalle von Bad Neustadt

Plus Die italienische Band "Break Free" ließ fast keinen der bekannten Songs aus.

Ausverkauft! 850 Hardcore Queen-Fans feierten die Songs ihrer Helden und gleichzeitig die Musiker auf der Bühne der Stadthalle von Bad Neustadt, die die Songs präsentierten.

Spätestens bei "We will rock you" aus 850 Kehlen und dem berühmten Takt aus Stampfen und Klatschen hat die Stadthalle ihren ultimativen Erdbebentest bestanden. Jetzt kann nichts mehr schiefgehen.

