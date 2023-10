Würzburg

17:00 Uhr

"Querdenker" bedrohte Würzburger Richter im eigenen Garten: Gerichtspräsident stellte persönlich Strafantrag

Plus Ungewöhnlicher Prozess am Würzburger Landgericht: Was ein "Querdenker", ein Ex-Richter, ein Grünen-Politiker, der Gerichtspräsident und ein Reporter damit zu haben.

Von Aaron Niemeyer

Es ist 8.58 Uhr und die Konfrontation kommt unvermittelt: "Du kannst dich direkt wieder verpissen", ruft ein schlacksiger Mann in einer schlabbrigen Sweatjacke und stürmt auf den verdatterten Reporter zu, der gerade seinen Weg in den Verhandlungssaal des Würzburger Landgerichts gefunden hat.

Der Saal C014 ist klein: Anklagebank, Richterempore und Stühle für Besucher stehen eng beieinander. Wer hier wer ist, lässt sich im anfänglichen Getümmel kaum ausmachen. Der Mann mit der Jacke ist der Angeklagte. Er soll einen Richter bedroht haben. Da nun offenbar auch die Anwesenheit der Presse, die aus seiner Sicht unfair über die Würzburger "Querdenker"-Szene berichtet hatte, seinen Zorn erregt, lässt die Staatsanwaltschaft Sicherheitsmänner in den Raum holen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

