Querschnittsgelähmter Polizist plötzlich ohne Pflegedienst: "Ich bin einfach auf die Hilfe angewiesen"

Der Brief kam Anfang Januar. Völlig unvermittelt. Die Kündigung des Pflegedienstes. "Da ist für uns eine Welt zusammengebrochen", sagt Uwe Herold. Die Hand seiner Frau schließt sich um seine, er senkt die Augen. "Ich bin einfach auf die Hilfe angewiesen." Darauf, dass ihn jemand beim Waschen, Duschen, Anziehen, Aufstehen unterstützt. Beim Umdrehen in der Nacht. Beim Leben. Ohne Pflege ist für den Kriminalpolizisten und seine Familie der Alltag nicht zu schaffen.

Uwe Herold ist querschnittsgelähmt. Seit einem Arbeitsunfall vor 18 Jahren kann er nicht mehr laufen, die Arme nur noch leicht heben. Aber nichts anfassen, nicht greifen, nicht allein essen oder trinken. Im Alltag bedeutet das Abhängigkeit. "Ich brauche eigentlich rund um die Uhr jemanden bei mir", sagt der 51-Jährige. Jeden Tag, seit dem 18. Juni 2005.