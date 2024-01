Schweinfurt

11:00 Uhr

Rabattaktion zum Abschied: Warum Claudia Greubel ihre "Schokowelt" in der Keßlergasse in Schweinfurt schließt

Claudia Greubel schließt ihre "Schokowelt" in der Keßlergasse in Schweinfurt.

Plus Ihr Laden war beliebt bei Schokofans. Jetzt hört Claudia Greubel auf. Es läuft ein großer Ausverkauf. Wie es mit dem Laden und mit der Besitzerin weitergeht.

Von Susanne Wiedemann Artikel anhören Shape

Vor sieben Jahren hat Claudia Greubel ein Confiserie-Geschäft in der Kesslergasse eröffnet. Erst unter Hussel-Flagge, dann unter eigenen Namen als "Claudias Schokowelt". Zuvor führte sie 18 Jahre die Confiserie Hussel in der Spitalstraße (früher das Café "Fleischerei", jetzt "Mainbar"), einige Zeit leitete sie auch die Filiale in der Stadtgalerie. Jetzt schließt sie den Laden in der Kesslergasse 6. Schweren Herzens, wie sie sagt. "Der Laden war mein Baby." Viel Freude habe ihr die Arbeit gemacht. Aber selbständig sein, geht einfach nicht mehr, sagt die 56-Jährige.

25 Prozent Rabatt beim Ausverkauf

Zurzeit läuft der Ausverkauf, es gibt 25 Prozent Rabatt. Offiziell läuft die Rabatt-Aktion bis Februar. Claudia Greubel schätzt aber, dass schon Ende Januar alles verkauft sein wird, die Schokowelt dann schließt. Die gute Nachricht: Eine langjährige Mitarbeiterin übernimmt das Geschäft. Im März soll es dann weitergehen. Claudia Greubel freut sich darüber. Sie hofft, dass die Kunden auch ihrer Nachfolgerin treu bleiben werden. Denn das Konzept, das Sortiment, die Mischung aus Süßigkeiten und kleinen Geschenkideen, will ihre Nachfolgerin beibehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .