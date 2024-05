Main-Spessart

17.05.2024

Rätsel um unbekanntes Kampfflugzeug gelöst: Tornado der Luftwaffe trainierte für den Tiefstflug in Alaska

Ein solcher Tornado des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33 übte am Dienstagvormittag den Tiefflug über Main-Spessart. Das Luftfahrtamt der Bundeswehr konnte dies zunächst nicht bestätigen.

Plus Auf dem Radar des Luftfahrtamts der Bundeswehr war der Jagdbomber bei seinem Tiefflug über Main-Spessart zunächst nicht aufgetaucht. Ein Leser gab den entscheidenden Hinweis.

Von Simon Hörnig

Zahlreiche Menschen in Lohr, Marktheidenfeld und dem Sinngrund wurden am Dienstagvormittag einmal mehr Zeuge eines passierenden Kampfflugzeugs. "Laut" und "tief" schoss es von Norden nach Süden in einer geraden Linie über Main-Spessart.

Kein ganz seltenes Ereignis, dessen Hintergründe diese Redaktion normalerweise mit einem Anruf beim Luftfahrtamt der Bundeswehr klärt. Normalerweise. In diesem Fall ließ die Antwort auf die schriftliche Anfrage zunächst einige Zeit auf sich warten – und bestand dann hinsichtlich des von vielen Augen und Ohren bezeugten Tiefflugs aus einer Fehlanzeige: "Kampfflugzeuge konnten zur angegebenen Zeit nicht festgestellt werden."

