Karlstadt

16.11.2023

Rätselhafte Entführung: 33-jähriger Syrer in Karlstadt auf offener Straße gekidnapped

Am Donnerstagnachmittag verteilte die Bereitschaftspolizei Würzburg in Karlstadt in der Nachbarschaft der Straße "Am Tiefen Weg" Flyer. Hintergrund: eine rätselhafte Entführung.

Plus Das Opfer ist inzwischen frei, doch die Polizei Unterfranken ermittelt weiter mit Hochdruck die Hintergründe einer mutmaßlichen Geiselnahme in Karlstadt. Und sucht Zeugen.

Von Manfred Schweidler

Ein 33-jähriger Mann soll am vergangenen Freitag in Karlstadt (Lkr. Main-Spessart) auf offener Straße überfallen und in ein Auto gezerrt worden sein. Ein Autofahrer hatte den Vorfall zufällig beobachtet.

Fünf Tage soll der Mann gewaltsam festgehalten worden sein. An diesem Mittwoch wurde er offenbar wieder freigelassen, heißt es aus Polizeikreisen. Das Polizeipräsidium Unterfranken sucht jetzt intensiv nach den Entführern - und setzt auch auf die Mithilfe von Zeugen.

