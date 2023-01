Räum- und Streupflicht: Wer muss wann Schnee schippen und Gehwege enteisen?

Plus Wann muss der Schnee auf den Gehwegen in Main-Spessart geräumt sein? Wer ist zuständig? Und mit welchen Mitteln darf gestreut werden? Das sind die häufigsten Fragen und Antworten.

Der Winter hat Einzug gehalten, auf Straßen und Gehwegen ist es glatt oder es liegt Schnee. Wer zuständig ist, dass an winterlichen Tagen geräumt und gestreut wird, das regeln Gesetze und Verordnungen der Städte und Gemeinde. Diese können sich von Ort zu Ort unterscheiden. Wir beantworten die wichtigsten Fragen am Beispiel der Stadt Marktheidenfeld.