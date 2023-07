Bad Kissingen

18:00 Uhr

Rakoczy-Fest in Bad Kissingen: Rund 76.000 Menschen feierten in der Kurstadt drei Tage lang ausgelassen

Plus Für ein Wochenende herrschte in Bad Kissingen Ausnahmezustand. So zufrieden die Veranstalter letztlich sein konnten, so viele Nerven dürfte das Wetter gekostet haben.

Von Julia Back, Simon Snaschel

Am Ende war dann doch alles gut. Zwar dürfte das Wetter die Veranstalter beim 71. Rakoczy-Fest in Bad Kissingen so manchen Nerv gekostet haben, letztlich blieb es aber vor allem dann trocken, wenn es trocken bleiben musste. Bei den Programmhighlights wie dem Festumzug am Sonntagnachmittag tummelten sich auch 2023 viele Tausende Besucherinnen und Besucher in der Stadt.

Dirk Vogel, Oberbürgermeister der Stadt Bad Kissingen, die das Fest gemeinsam mit der Staatsbad GmbH ausrichtet, sprach hinterher gegenüber dieser Redaktion von insgesamt rund 76.000 Besucherinnen und Besuchern. "Am Freitag waren es um die 20.000, am Samstag 26.000 und am Sonntag 30.000." Es sei ein schönes, friedliches und freundliches Fest gewesen, so Vogel. "In meiner persönlichen Wahrnehmung hatten wir einfach eine sehr ausgelassene Stimmung."

