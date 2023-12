Ebern

17:00 Uhr

Rappen gegen den Pflegenotstand: Wie der 32-jährige Altenpfleger Daniel Scherer mit einem Musikvideo neue Azubis gewinnen will

Plus Im Lied "Bedeutsam und Wichtig" rappt der junge Mann, der in Ebern arbeitet, gegen den Pflegenotstand an. Wie die Idee dazu entstand – und was sich Daniel Scherer davon erhofft.

"Probleme häufen sich, wir wissen nicht, was morgen ist. Pflegenotstand. Keine Taten, außer Worte, nichts." Die Zeilen, die Daniel Scherer rappt, haben es in sich. Der 32-jährige Altenpfleger, der auf der Pflegestation im Sozial-Psychiatrischen-Zentrum (SPZ) in Ebern arbeitet, hat Anfang Dezember einen Rapsong veröffentlicht – und will damit gegen den Pflegenotstand in Deutschland ankämpfen.

Der Titel des Liedes: "Bedeutsam und Wichtig". Scherer macht in dem knapp dreieinhalb Minuten langen Song auf die prekäre Lage aufmerksam, in die die Pflegebranche steuert und greift in den Zeilen immer wieder auf, wie notwendig das Berufsfeld ist. Gleichzeitig will er mit dem Song jüngere Menschen überzeugen, den Weg einer Pflegefachkraft einzuschlagen.

