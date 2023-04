Winterhausen

20:30 Uhr

Spielabbruch in Winterhausen nach Tumulten zwischen Fußballern und Zuschauern

Das Kreisligaspiel des SV Heidingsfeld in Winterhausen wurde in der letzten Minute abgebrochen. Es kam zu Tumulten. Diese Aufnahme ist nicht von der aktuellen Partie, sie entstand am 5. März beim Spiel des Würzburger Stadtteilklubs gegen Eibelstadt.

Plus Die Kreisliga-Partie zwischen der SG Sommerhausen/Winterhausen und dem SV Heidingsfeld wurde kurz vor Schluss abgebrochen. Rassismusvorwürfe stehen im Raum.

Es lief schon die letzte Spielminute in der Partie zwischen der SG Sommerhausen/Winterhausen und dem SV Heidingsfeld in der Kreisliga Würzburg 1. Die Gastgeber hatten soeben den 2:1-Führungstreffer erzielt, als es zu Tumulten zwischen Zuschauern und Spielern kam. Infolgedessen brach der Unparteiische die Partie in der Schlussminute ab.

Kreisspielleiter Marco Göbet berichtete auf Nachfrage dieser Redaktion und nach einem Gespräch mit dem Referee, dass dieser nach eigenen Aussagen nicht mehr für die Sicherheit aller Beteiligten habe garantieren können. Es sei "zu Handgreiflichkeiten an verschiedenen Stellen des Sportplatzes" gekommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

