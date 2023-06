Razzia bei Bordell-Betreibern aus Würzburg: Land Berlin entschuldigt sich und zahlt 250.000 Euro

Plus Sieben Jahre nach der spektakulären Durchsuchung im Großbordell "Artemis" muss sich die Berliner Justiz entschuldigen. Wer das Geld aus dem Vergleich erhalten soll.

Der neu gewählte Berliner Senat hat sich bei zwei Bordell-Betreibern aus Würzburg für falsche Verdächtigungen im Jahr 2016 entschuldigt. Damals hatte ein Staatsanwalt bei der spektakulären Durchsuchung des Berliner Bordells "Artemis" die beiden festgenommenen Brüder aus Unterfranken mit dem US-Mafioso Al Capone verglichen und von Verbindungen zur organisierten Kriminalität gesprochen. Jetzt steht fest: Diese und andere falsche Beschuldigungen kosten das Land Berlin sieben Jahre später eine Viertelmillion Euro .

Die Besitzer des Großbordell, die ursprünglich sogar 1,5 Millionen gefordert hatten, wollen das Geld für krebskranke Kinder spenden. Dies hatten ihre Verteidiger, darunter die Würzburger Anwälte Norman Jacob und Jan Paulsen, schon einiger Zeit gegenüber dieser Redaktion betont.